Абрамченко 7-8 декабря обсудит в Белоруссии лес и отходы

Также планируется обсуждение внедрения расширенной ответственности производителей товаров и упаковки, сообщила пресс-служба вице-премьера

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вопросы развития лесного хозяйства и отрасли обращения с отходами будут обсуждаться во время поездки заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко в Белоруссию 7-8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Виктория Абрамченко в ходе визита посетит лесной селекционно-семеноводческий центр и опытный лесхоз, а также ряд объектов в сфере обращения с отходами, в частности комплексный объект по сортировке и переработке отходов Минска. Рабочая поездка запланирована для изучения и обмена опытом управления лесным хозяйством, внедрения новых технологий и цифровизации сферы обращения с отходами", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется обсуждение внедрения расширенной ответственности производителей товаров и упаковки. В Белоруссии расширенная ответственность применяется с 2012 года. Для производителей и импортеров товаров и упаковки устанавливается обязанность самостоятельно обеспечить норматив сбора, обезвреживания и использования товаров после утраты ими потребительских свойств или заплатить за эту работу уполномоченной организации.

Закон, направленный на совершенствование системы расширенной ответственности, вступит в силу в России с 1 января 2024 года. Он возлагает обязанность по утилизации упаковки на ее производителей. В 2025 году они должны будут отвечать за утилизацию 55% выпущенной упаковки, в 2026 году - 75%, с 2027 года - за весь объем. Компании должны будут учитывать повышающие коэффициенты, на которые влияет экологичность товара и упаковки. К таким коэффициентам относятся извлекаемость и перерабатываемость продукции, потребность во вторичном сырье из нее и количество циклов переработки компонентов упаковки.