Захарова: международные спортивные чиновники целенаправленно разрушают футбол в РФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Недопуск сборной России по футболу к международным отборочным соревнованиям показывает, что чиновники хотят разрушить этот вид спорта в РФ. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в связи с тем, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил российскую сборную в жеребьевку турнира Лига наций сезона 2024-2025 годов.

"Убеждены, что такой заблаговременный недопуск нашей страны до отборочных турниров является свидетельством того, что футбольные чиновники вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые заключаются в развитии футбола, нацелены на разрушение этого вида спорта в нашей стране", - отметила дипломат.