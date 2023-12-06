Захарова заявила, что Киев фактически возрождает гитлерюгенд

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на новость о мобилизации ВСУ несовершеннолетних граждан страны

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Киевский режим на основе неонацистских идеологических установок возрождает гитлерюгенд, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на чудовищную новость - о мобилизации ВСУ (Вооруженными силами Украины - прим. ТАСС) несовершеннолетних граждан страны, - отметила дипломат. - Есть сейчас желание задуматься, а может быть, даже поговорить на тему того, как киевский режим устроил в XXI веке на основе и на базе неонацистских идеологических установок настоящий гитлерюгенд заново, обновив, реинкарнировав всю эту идеологию".

"Первую группу современного гитлерюгенда по-украински, а она состоит из подростков-сирот, уже обучили в центре подготовки резервов "Гаймадатская сечь" и отправили в распоряжение 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - сказала Захарова.

При этом, указала официальный представитель МИД РФ, несмотря на то, что изначально детей "обещали держать в тыловых районах Харьковской области, уже поступают новости о первых убитых на поле боя сиротах".

"В своем злобном отчаянии преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского дошел до крайней степени ожесточенности, если начал уже детей отправлять на очевидную погибель", - констатировала Захарова.