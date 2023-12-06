Совфед может завершить осеннюю сессию 22 декабря

Согласно графику пленарных заседаний, сенаторы должны были собраться на завершающее осеннюю сессию заседание 26 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Последнее пленарное заседание Совета Федерации может пройти 22 декабря вместо 26 декабря, как планировалось ранее. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"С большой долей вероятности финальное пленарное заседание будет все-таки 22 декабря, это будет пятница. Госдума, возможно, вообще не будет заседать 21-го, поэтому у нас точно не будет третьих чтений. В начале недели будет ряд мероприятий, в которых тоже многие сенаторы будут принимать участие. Поэтому, пожалуйста, учтите это в вашем графике", - сказал сенатор на заседании комитета, обращаясь к коллегам.

Согласно графику пленарных заседаний, сенаторы должны были собраться на завершающее осеннюю сессию заседание 26 декабря.

Ранее стало известно, что Совет Госдумы принял решение провести завершающее пленарное заседание осенней сессии 19 декабря.