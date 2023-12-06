Путин в Абу-Даби заявил, что отношения РФ и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

По словам президента, "ОАЭ - главный торговый партнер России в арабском мире"

АБУ-ДАБИ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в начале переговоров в Абу-Даби с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном отметил беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран.

"Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом", - сказал Путин.

Он добавил, что "ОАЭ - главный торговый партнер России в арабском мире". "В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%, в этом году, я думаю, будет даже больше", - сказал Путин.

Как отметил президент РФ, продвигается промышленная кооперация двух стран, в том числе сотрудничество в создании производств, как в ОАЭ, так и на территории России. "Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере, мы сотрудничаем и по линии ОПЕК+", - сказал российский лидер.

Москва и Абу-Даби придают должное значение и гуманитарным связям, продолжил Путин, отметив, что в 2022 году почти 1 млн российских туристов посетили ОАЭ, в стране открыта также русская школа.

Российский лидер напомнил, что ОАЭ недавно отметили 52 года со дня образования государства. "Я хочу вас поздравить с этим и хочу вспомнить, что Советский Союз был одним из первых, кто признал независимое, самостоятельное, суверенное государство [ОАЭ]", - обратился президент РФ к своему собеседнику.