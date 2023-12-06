Сенатор от Запорожья стал зампредом комитета Совфеда по экономической политике

Кандидатуру Дмитрия Вороны утвердили на заседании комитета

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Ворона назначен заместителем председателя комитета по экономической политике верхней палаты российского парламента. Его кандидатуру утвердили на заседании комитета.

"Предлагаю утвердить на должность заместителя председателя комитета по экономической политике Ворону Дмитрия Николаевича, представителя от законодательного органа государственной власти Запорожской области", - сказал председатель комитета Андрей Кутепов до начала голосования.

В Совет Федерации Дмитрия Ворону делегировало избранное в сентябре 2023 года Законодательное собрание Запорожской области первого созыва. С декабря 2022 года он работал в верхней палате парламента сенатором от исполнительной власти региона.