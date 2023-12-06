Заместителя гендиректора "Крымэнерго" уволили из-за массовых отключений после шторма

Без электричества оставались около 1,2 млн человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора - технический директор и начальник оперативно-диспетчерского управления ГУП РК "Крымэнерго" уволены после массовых отключений вследствие шторма, из-за чего без электричества оставались около 1,2 млн человек. Об этом по итогам рабочего совещания, где подвели итоги работы ГУП РК "Крымэнерго" по восстановлению электроснабжения, нарушенного в ряде муниципалитетов в результате непогоды, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Две основные проблемы, с которыми столкнулись граждане, - невозможность дозвониться на горячую линию или обратиться к должностным лицам напрямую, используя соцсети, а также чрезмерно затянутый процесс возобновления подачи электроэнергии. Это связано в том числе с тем, что руководители некоторых региональных отделений и головных подразделений предприятия не справились со своими обязанностями. Принят ряд кадровых решений, в том числе об увольнении первого заместителя генерального директора - технического директора и начальника оперативно-диспетчерского управления ГУП РК "Крымэнерго", - написал он в Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что из-за удара стихии без электричества оставались почти 1,2 млн крымчан, это 500 тыс. абонентов.

Глава Крыма отметил, что для приема информации о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов начал работать еще один многоканальный номер горячей линии. Министерство внутренней политики, информации и связи региона проанализирует работу соцсетей всех должностных лиц и руководства муниципальных образований, "организационные выводы будут сделаны до конца года".

"Хочу выразить благодарность всем сотрудникам "Крымэнерго", принимавшим участие в восстановлении энергоснабжения, которые работали практически в круглосуточном режиме. Все они заслуживают поощрения и наград. В целом выводы сделаны, работа над ошибками будет продолжена. Что касается коммуникации с жителями республики, то тут требование одно: у граждан должна быть возможность легко дозвониться в соответствующие службы или обратиться на личную страницу должностного лица в соцсетях в любое время, чтобы своевременно получить помощь", - добавил Аксенов.

Циклон с ураганным ветром до 40 м/с ночью и утром 27 ноября привел к массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула в том числе Республику Крым, где оставила без электроснабжения почти 500 тыс. жителей. Из затопленных жилых домов уже в первые часы были эвакуированы 445 человек, из них 69 детей. Восстановительные работы затрудняла штормовая погода в течение всей недели. Общий ущерб в регионе предварительно оценивается в 39,7 млрд рублей.