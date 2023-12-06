На приеме в миссии РФ при ЕС показали фильм "Разгром немецких войск под Москвой"

Дипломаты дружественных стран обсудили Концепцию внешней политики России

БРЮССЕЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Дипломаты дружественных стран обсудили Концепцию внешней политики РФ и посмотрели документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой" на предновогоднем приеме в миссии России при ЕС, который одновременно был приурочен к отмечавшемуся 5 декабря Дню воинской славы России, передает корреспондент ТАСС.

В приеме приняли участие послы и старшие дипломаты из более чем 30 государств, а также иностранные журналисты. Документальный фильм Ильи Копалина и Леонида Варламова "Разгром немецких войск под Москвой", получившего в 1943 году первую в истории советского кино премию "Оскар". Этот документальный фильм был создан в 1941-1942 годах из материалов живой военной хроники обороны Москвы. Выход этой ленты в 1942 году стал мощным морально-психологическим вкладом в приближение победы в Великой Отечественной войне.

"Наша страна не впервые готова внести решающий вклад в обновление системы международных отношений. Неслучайно в связи с отмечавшимся в России вчера, 5 декабря, Днем воинской славы мы показали вам оскароносный документальный фильм "Разгром немецких войск под Москвой". Исход той битвы, как и последующих сражений в ходе Великой Отечественной войны, позволил создать условия, согласно Уставу ООН, для объединения сил в деле поддержания международного мира и безопасности, развития дружественных отношений между нациями на основе принципа равноправия и самоопределения народов", - заявил и. о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, обращаясь к дипломатам.

"Для российской дипломатии этот год имеет особенное значение - обновлена Концепция внешней политики Российской Федерации. Благодаря нашим регулярным контактам у присутствующих здесь была возможность ознакомиться с положениями данного документа. Основное внимание в нем уделено вопросам построения будущего мироустройства, а также выстраивания отношений со странами, которые вы представляете. В целях реализации концепции Россия обращается с призывом объединить усилия по формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность и равные возможности развития для всех государств, независимо от их географического положения, размера, демографического, ресурсного и военного потенциалов, политического, экономического и социального устройства", - подчеркнул Логвинов.

Он отметил, что, поскольку евроинституты прекратили какое-либо взаимодействие с российской миссией в Брюсселе, российские дипломаты "смогли больше сконцентрироваться на контактах с представителями местного дипкорпуса - как в двустороннем, так и многостороннем, форматах". "Такая повседневная работа оказалась намного интереснее для нас самих и полезнее для нашей страны, чем пытаться распознать картину "потусторонней реальности", в которой продолжает пребывать Евросоюз", - подчеркнул он.

В 2023 году постпредство России при ЕС провело целую серию мероприятий, направленных на развитие взаимодействия в Брюсселе с дипкорпусом дружественных государств. Здесь, в частности, состоялись встречи к саммиту Россия - Африка 16 мая, для представителей стран СЕЛАК 27 июня, к пятилетию партнерства Россия - АСЕАН 20 июля, для государств - участниц Группы друзей в защиту Устава ООН 7 сентября, по случаю председательства РФ в ЕАЭС 18 октября.

"Уверен, что данная практика полностью оправдала себя. В дополнение к регулярным двусторонним контактам, упомянутые протокольные встречи позволили нам более эффективно продвигать российские подходы, прежде всего к украинскому кризису, вопросам продовольственной безопасности, проблеме неоколониализма, теме санкционного давления Запада, а также разъяснять основные положения Концепции внешней политики РФ. Видим заинтересованность наших коллег по дипкорпусу сформировать для себя отличное от западных нарративов представление о происходящих в мире процессах. Им, как и нам, принципиально важен равноправный и взаимоуважительный диалог, который сегодня по большому счету чужд есовцам", - заявил ТАСС глава российской дипмиссии. Он подчеркнул, что в 2024 году миссия в Брюсселе продолжит активную работу с дипкорпусом, в частности, для продвижения российских приоритетов в рамках председательств в БРИКС и СНГ.