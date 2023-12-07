Песков заявил, что для России главное - достичь поставленных целей в СВО

ЭР-РИЯД, 6 декабря. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) продолжается, для России главное - достижение поставленных целей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается России, то мы неоднократно на любом уровне, включая высший уровень - президента [Владимира] Путина, - говорили о том, что для нас главное - достичь поставленных целей. Предпочтительнее достигать политико-дипломатическими средствами. Все попытки, чтобы это сделать, всевозможные попытки, были предприняты до 24 февраля [2022 года]. Но, когда все эти попытки были отвергнуты, остались методы специальной военной операции, которая продолжается сейчас", - подчеркнул представитель Кремля.