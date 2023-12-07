СФ досрочно прекратил полномочия сенатора Лебедева в связи с его смертью

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования его родным и близким

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил сенаторские полномочия представителя от Нижегородской области Владимира Лебедева, который умер 30 ноября.

Спикер СФ Валентина Матвиенко в ходе заседания выразила соболезнования родным и близким сенатора.

"30 ноября из жизни ушел наш коллега Владимир Альбертович Лебедев. Он с сентября 2014 года представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Нижегородской области. Всегда очень ответственно, профессионально относился к исполнению своих обязанностей. От имени Совета Федерации выражаю соболезнования родным, близким Владимира Альбертовича", - сказала она.

В новость внесена правка (11:08 мск) - передается с уточнением во втором абзаце.