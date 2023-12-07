ГД отменила комиссии при оплате ЖКУ только для нуждающихся в соцподдержке

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 июля 2024 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/.Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей только для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке, перечень категорий таких лиц установит кабмин. Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года.

В редакции первого чтения действие законопроекта распространялось на всех физических лиц. Согласно поправкам, авторами которых выступили председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов ("Единая Россия") и первый зампред комитета Владимир Кошелев (ЛДПР), комиссионное вознаграждение не взимается за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), пеней за просроченную или неполную оплату "физическими лицами, которые нуждаются в социальной поддержке". Перечень таких категорий установит правительство РФ.

Эта норма закрепляется в Жилищном кодексе. Аналогичная норма прописывается в законе о банках и банковской деятельности. Согласно поправкам, кредитные организации не имеют права брать комиссию с платежей за ЖКУ указанной категории лиц. Такое же правило поправками предусмотрено для платежных и банковских платежных агентов. Исключение делается для организаций федеральной почтовой связи. Согласно тексту, при приеме ими платы за ЖКУ или пеней не применяется предлагаемая законопроектом норма об отмене комиссий для нуждающихся в соцподдержке лиц.

Как пояснил в беседе с ТАСС член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия"), закон отменяет для некоторых категорий физических лиц комиссии при оплате ЖКУ "как через банковские кассы, где она составляет порядка 2-3%, так и в онлайне, где она составляет 1-2%". "Категории, освобожденные от комиссионных процентов, будут определены правительством РФ в ближайшее время. Это будут те группы лиц, которые действительно нуждаются в поддержке", - сказал Колунов.

Отмена комиссий

Документ был принят Госдумой в первом чтении 14 апреля 2020 года. Авторами инициативы выступила группа депутатов VII созыва палаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее Володин в ходе пленарного заседания палаты поручил депутатам рассмотреть в приоритетном порядке законопроект об отмене взимания банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей, чтобы принять инициативу во втором и третьем чтениях до конца года. Володин отметил, что рассмотреть соответствующий вопрос было поручено Госдуме и правительству РФ президентом России.