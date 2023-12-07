Постпредство РФ: взаимодействие стран по борьбе с терроризмом осложняется его политизацией

Подобные действия подрывают многосторонний и разноплановый характер противодействия криминалитету под эгидой ООН, отметил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Противодействие терроризму и преступности осложняется из-за того, что часть стран ставят свои конъюнктурные интересы превыше всего. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Межправительственное взаимодействие в борьбе с терроризмом и оргпреступностью просто не может быть эффективным на фоне продолжающейся политизации его ключевых аспектов отдельными странами. Особенно когда речь идет о механизмах взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции. Констатируем возросшее число отказов в исполнении запросов правоохранителей о правовой помощи по сугубо политическим мотивам", - сказал он на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации по теме "Транснациональная организованная преступность, растущие вызовы и новые угрозы".

"Подобные действия подрывают многосторонний и разноплановый характер противодействия криминалитету под эгидой ООН и дают четкий сигнал о готовности отдельных государств преследовать свои конъюнктурные интересы даже тогда, когда это сопряжено с откровенным подыгрыванием международному криминалитету", - отметил Полянский.

Дипломат подчеркнул, что деятельность преступников с каждым годом приобретает все более высокотехнологичный и агрессивный характер.