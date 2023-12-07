В ГД поддержали проект о порядке обезличивания персональных данных ко II чтению

Инициатива устанавливает особенности обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания, при формировании составов таких данных

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, уточняющий порядок обезличивания персональных данных.

Документ был внесен в Думу кабмином в 2020 году, в первом чтении депутаты приняли его в начале 2021 года. Поправками дополняется закон "О персональных данных". Новые нормы предусматривают возможность давать согласие на обработку персональных данных одновременно на несколько целей. Инициатива также вводит право предоставлять согласие на обработку личной информации нескольким лицам, осуществляющим эту деятельность по поручению оператора.

Документ устанавливает особенности обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания, при формировании составов таких данных. Ко второму чтению профильный комитет одобрил несколько поправок. Как отметил в ходе заседания глава комитета Александр Хинштейн, новые нормы устанавливают, что оператор персональных данных будет обязан по требованию Минцифры России обезличить обрабатываемые им персональные данные и предоставить их в государственную информационную систему (ГИС). Если у оператора нет технической возможности обезличить такие данные самостоятельно, то он передает в ГИС персональные данные, которые обезличиваются уполномоченным органом. При этом Минцифры будет обязано обеспечить конфиденциальность поступивших от операторов данных, а при поступлении необезличенных данных Минцифры будет самостоятельно их обезличивать.

"Определено, что правительство РФ по согласованию с ФСБ установит порядок взаимодействия уполномоченного органа в сфере регулирования информационных технологий с операторами персональных данных и порядок взаимодействия государственной информационной системы уполномоченного органа и информационных систем операторов персональных данных", - отметил Хинштейн.

Запрет для иностранных лиц

Согласно поправкам, вводится прямой запрет на формирование составов персональных данных из специальных категорий персональных данных и биометрических персональных данных. Кроме того, устанавливается также запрет на обработку составов данных, если результат такой обработки может повлечь причинение вреда жизни или здоровью людей, а также оскорбление нравственности, нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, причинение вреда обороне страны и безопасности государства.

Также запрещается предоставление результатов обработки составов данных иностранным лицам и иностранным организациям. Иностранцы также не смогут получить доступ к госсистеме, содержащей персональные данные. Доступ будет также ограничен для граждан с неснятой судимостью и для причастных к экстремистской или террористической деятельности.

Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что считает необходимым в ближайшее время принять к закону о персональных данных поправки, которые нужны для обеспечения защиты прав и интересов граждан при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта.