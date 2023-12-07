Богданов обсудил в Абу-Даби с дипломатами ОАЭ урегулирование ближневосточного конфликта

В МИД РФ сообщили, что стороны также рассмотрели складывающуюся ситуацию в Сирии, Йемене и Судане

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил в Абу-Даби с государственными министрами иностранных дел ОАЭ Халифой Шахином Аль-Мараром и Ахмедом Саегом перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций.

"При обмене мнениями по актуальной ближневосточной проблематике акцент был сделан на перспективах урегулирования палестино-израильского конфликта, включая необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и решение проблем гуманитарного характера", - сообщили в МИД РФ.

В ведомстве информировали, что был обсужден "комплекс вопросов дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-эмиратских отношений с учетом итогов состоявшегося 6 декабря визита в ОАЭ президента Российской Федерации Владимира Путина".

"При этом особое внимание было уделено задачам наращивания взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества и уплотнения внешнеполитической координации, в том числе в контексте участия ОАЭ в работе БРИКС", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ сообщили, что стороны также рассмотрели складывающуюся ситуацию в Сирии, Йемене и Судане, в том числе важность консолидации соответствующих миротворческих усилий на известной международно-правовой основе.

Создание палестинского государства в границах 1967 года

Богданов и советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш обсудили на встрече ближневосточный конфликт и указали важность создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

"При обмене мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в горячих точках Ближнего Востока особое внимание было уделено беспрецедентной эскалации палестино-израильского конфликта, включая катастрофическую ситуацию в секторе Газа. При этом была подтверждена важность консолидации усилий в интересах скорейшего выполнения международно-правовых решений, предусматривающих создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, которая прошла в Дубае.

В ведомстве также отметили, что стороны в ходе беседы рассмотрели "задачи дальнейшего поступательного развития российско-эмиратских дружественных отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита в ОАЭ 6 декабря президента Российской Федерации Владимира Путина". "Была также констатирована нацеленность внешнеполитических ведомств России и ОАЭ на дальнейшую плотную координацию подходов в интересах политического урегулирования кризисов в Йемене, Сирии и Ливане", - заключили в дипведомстве.