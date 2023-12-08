FT: Эр-Рияд отложил визит наследного принца в Британию перед визитом Владимира Путина

Согласно заявлению официальных представителей Саудовской Аравии, осуществлению планов королевской семьи посетить Великобританию в этом году помешали проблемы с расписанием

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия отложила визит наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Великобританию перед визитом президента России Владимира Путина в королевство 6 декабря. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на британских чиновников.

По их словам, Саудовская Аравия "отложила планы визита председателя совета министров страны в Лондон <...> незадолго до того, как наследный принц принял Владимира Путина в Эр-Рияде". Такому решению предшествовали продолжавшие несколько месяцев переговоры между официальными лицами двух королевств. Возможной датой визита Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда на Британские острова называлось 3 декабря.

Согласно заявлению официальных представителей Саудовской Аравии, осуществлению планов королевской семьи посетить Великобританию в этом году помешали проблемы с расписанием. Отсрочка посещения Соединенного Королевства, по их словам, никак не связана с приемом наследным принцем главы российского государства в Эр-Рияде.

По мнению влиятельных депутатов британского парламента от правящей Консервативной партии, близость по времени переноса поездки наследного принца в Лондон и визита Путина поднимают вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией. Однако посол Саудовской Аравии в Лондоне Халед бен Бандар сказал FT, что "любой, кто знаком с британо-саудовскими отношениями, поймет, что предположение о пренебрежительном отношении является нонсенсом".

В свою очередь представитель британского МИД заявил, что Великобритания "не имеет права комментировать дипломатические обязательства других стран". "Мы тесно сотрудничаем с Саудовской Аравией по ряду направлений, в том числе по оказанию поддержки Украине и урегулированию кризиса в Израиле", - добавил он.

Россия и Саудовская Аравия по итогам переговоров Путина и Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда выступили с совместным заявлением, в котором условились продолжать работу по увеличению взаимных и совместных инвестиций в двух странах и созданию условий для частного сектора. Стороны отметили расширение общих экономических интересов двух стран, подтвердили намерение продолжать совместную работу по расширению и диверсификации взаимной торговли, а также работать над активизацией диалога между частным сектором в двух странах для обсуждения перспективных торгово-инвестиционных возможностей и преобразования их в активные партнерские отношения.