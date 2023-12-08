Обращения граждан к Путину и предстоящие выборы президента. Темы брифинга Пескова

"Прямая линия" Путина, выборы президента России в следующем году и переговоры с президентом Ирана стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

Об вопросах на "Прямую линию"

О выборах президента РФ

О переговорах с президентом Ирана

О роли США в конфликте на Украине