8 декабря, 10:27
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Обращения граждан к Путину и предстоящие выборы президента. Темы брифинга Пескова

Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Прямая линия" Путина, выборы президента России в следующем году и переговоры с президентом Ирана стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

Об вопросах на "Прямую линию"

  • Число обращений к президенту РФ Владимиру Путину для его совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, превысило 600 тыс., с некоторыми из них он уже ознакомился.
  • К предстоящему мероприятию президент готовится очень тщательно, "сам смотрит вопросы".
  • "Всегда в своей работе Путин опирался и опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес - повышение уровня благосостояния и уровня жизни наших людей".
  • К президенту обращаются граждане разных возрастов и из разных регионов. "И, конечно, нет никаких сомнений, что прямая связь с людьми работает постоянно у президента".

О выборах президента РФ

  • "Очень много людей призывают Путина баллотироваться [в президенты в 2024 году] и продолжать работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке".
  • Путин сообщит о своем решении по участию в выборах президента тогда, когда посчитает нужным и целесообразным. "Это будет целиком и полностью его решение".

О переговорах с президентом Ирана

  • Переговоры Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси были "очень насыщенными".
  • Лидеры обсудили палестино-израильский конфликт и многоплановое двустороннее партнерство. Также в центре внимания была деятельность ОПЕК+ и те решения, которые принимались в этом формате.

О роли США в конфликте на Украине

  • Намерение США добиться, чтобы РФ пошла на переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях, "нереалистично абсолютно".
  • Украина должна понять, что ценой жизни ее граждан США зарабатывают миллиарды долларов.

О помощи Запада Украине

  • "Пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег".
 
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