Обращения граждан к Путину и предстоящие выборы президента. Темы брифинга Пескова

"Прямая линия" Путина, выборы президента России в следующем году и переговоры с президентом Ирана стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Об вопросах на "Прямую линию"
- Число обращений к президенту РФ Владимиру Путину для его совмещенной прямой линии и пресс-конференции, которая пройдет 14 декабря, превысило 600 тыс., с некоторыми из них он уже ознакомился.
- К предстоящему мероприятию президент готовится очень тщательно, "сам смотрит вопросы".
- "Всегда в своей работе Путин опирался и опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес - повышение уровня благосостояния и уровня жизни наших людей".
- К президенту обращаются граждане разных возрастов и из разных регионов. "И, конечно, нет никаких сомнений, что прямая связь с людьми работает постоянно у президента".
О выборах президента РФ
- "Очень много людей призывают Путина баллотироваться [в президенты в 2024 году] и продолжать работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке".
- Путин сообщит о своем решении по участию в выборах президента тогда, когда посчитает нужным и целесообразным. "Это будет целиком и полностью его решение".
О переговорах с президентом Ирана
- Переговоры Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси были "очень насыщенными".
- Лидеры обсудили палестино-израильский конфликт и многоплановое двустороннее партнерство. Также в центре внимания была деятельность ОПЕК+ и те решения, которые принимались в этом формате.
О роли США в конфликте на Украине
- Намерение США добиться, чтобы РФ пошла на переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях, "нереалистично абсолютно".
- Украина должна понять, что ценой жизни ее граждан США зарабатывают миллиарды долларов.
О помощи Запада Украине
- "Пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег".