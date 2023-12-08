Памфилова продемонстрировала официальный логотип выборов президента РФ

Он выполнен в виде латинской буквы V в триколоре

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии продемонстрировала официальный логотип предстоящей президентской кампании.

"Давайте мы покажем наш логотип", - обратилась она к членам ЦИК, заметив, что он подготовлен с учетом постановления о проведении трехдневного голосования.

Это латинская буква V, выполненная в цветах российского флага с вертикальными полосами. Справа от буквы расположена надпись "Выборы президента России 15-17 марта 2024". "Все просто, лаконично, очень емко", - отметила Памфилова.

Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта. В пятницу ЦИК принял постановление, согласно которому голосование будет идти три дня.