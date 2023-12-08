Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 100-летия образования Ингушетии

Указ вступил в силу со дня его подписания

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 100-летия со дня дня образования Республики Ингушетия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2024 году 100-летием образования Республики Ингушетия постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 100-летия образования Республики Ингушетия", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.