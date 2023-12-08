МИД РФ прокомментировал спор между Венесуэлой и Гайаной

Как отметили в ведомстве, Россия исходит из того, что решение о статусе Эссекибо должно быть мирным

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россия исходит из того, что спор между Венесуэлой и Гайаной о статусе Эссекибо должен быть решен посредством мирных взаимоприемлемых шагов. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

"Исходим из того, что данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений в соответствии с международным правом и подписанными между сторонами соглашениями, а также действующим национальным законодательством", - указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва призывает "стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб".

"Выступаем против внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств, тем более когда в отношениях между ними имеются деликатные вопросы, требующие "осмотрительности" от третьих стран как на государственном, так и частном уровнях", - отметила она.

Обострение ситуации вокруг Эссекибо

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно приняла в среду в первом чтении Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Проект закона предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. США в четверг заявили о начале совместных с военными Гайаны военно-воздушных учений на фоне обострения ситуации вокруг территориального спора страны с Венесуэлой.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны. Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.