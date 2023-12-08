Песков заявил, что число обращений граждан к Путину на прямую линию превысит 1 млн

Как заверил пресс-секретарь главы государства, все они будут приняты во внимание

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Все обращения от граждан, поступившие к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, будут приняты во внимание, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу РЕН-ТВ.

Он отметил, что в ходе мероприятия президент традиционно сможет ответить лишь на несколько десятков вопросов. "Весь массив, - а это свыше 1 млн вопросов, сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдем за 1 млн солидно, - весь этот массив будет обрабатываться общероссийским "Народным фронтом" в содействии с регионами, с нашими компаниями-монополистами. Будут решаться [вопросы], каждый отдельно взятый вопрос будет решен в течение года. На это, конечно потребуется время, как правило, на это уходит год, но каждым вопросом будут заниматься", - сказал Песков.

По его словам, выбор совмещенного формата прямой линии и большой пресс-конференции Путина обусловлен тем, что настало время "подвести итоги по всем направлениям". "Тем более получается, что подводим итоги в преддверии президентской избирательной кампании", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Он пояснил, что вопросы от граждан и журналистов будут чередоваться. "Будут модераторы, как всегда они будут сидеть вместе с Путиным, они будут модерировать ту часть, которая касается прямой линии, то есть вопросов граждан. А я буду на своей жердочке сидеть, как я обычно это делаю, но уже пытаться модерировать общение президента с журналистами, которые будут в аудитории", - заключил Песков.