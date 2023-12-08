Дипмиссии РФ, МИД и МЧС прилагают усилия для завершения эвакуации россиян из Газы

В МИД России отметили, что "всего из зоны конфликта удалось вывезти 951 из 1 232 обратившихся за помощью соотечественников"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств прилагают усилия для скорейшего завершения эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об эвакуации из сектора Газа.

"Российские дипмиссии в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств предпринимают усилия с целью скорейшего завершения эвакуации наших граждан из зоны конфликта", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве указали, что "всего из зоны конфликта удалось вывезти 951 из 1 232 обратившихся за помощью соотечественников".

В дипведомстве напомнили, что вечером 7 декабря в Москву спецрейсом МЧС прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа - 68 россиян и палестинцев (членов семей). В аэропорту "Домодедово" выездной группой МИД им было оказано необходимое содействие в прохождении пограничного, миграционного и паспортного контроля.