Грызлов: темп сближения Минска и Москвы опережает мировые интеграционные процессы

Посол РФ в Минске отметил, что Союзное государство "никогда не возводило барьеры и не замыкалось в себе", его модель международного сотрудничества базируется на взаимовыгодном и равноправном партнёрстве и ориентирована в будущее

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Темп сближения Белоруссии и России многократно опережает интеграционные проекты в мировом масштабе. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"Можно с полной уверенностью сказать, что охват сфер деятельности и заданный нашим союзом образцовый темп сближения многократно опережают любые интеграционные проекты в мировом масштабе", - сказал он на проходящем в Минске концерте по случаю 24-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства.

Грызлов подчеркнул, что в 1999 году Россия и Белоруссия, приняв решение о создании Союзного государства, сделали поистине исторический шаг и прошедшие годы наглядно показали, каких колоссальных успехов можно добиться, работая сообща. "В рамках Союзного государства налажены тесные и взаимовыгодные торгово-экономические связи. Для россиян и белорусов не существует государственной границы в том виде, в котором она разделяет другие государства. Созданы равные условия и возможности в сфере трудоустройства и медицинского обслуживания. Идет постоянная синхронизация и совершенствование законодательной базы, упрощаются таможенные режимы и другие виды регулирования", - указал посол.

Он отметил межрегиональное сотрудничество, которое в последние годы выступает локомотивом экономического роста Союзного государства, и вышедшие на качественно новый уровень образовательные, культурно-гуманитарные, научно-технические и другие обмены.

"Разумеется, наши успехи не остались незамеченным. Многократные, но неизбежно провальные попытки коллективного Запада разобщить нас, остановить прогресс можно считать своего рода признанием достижений России и Беларуси. Наши противники уже использовали все возможные средства и способы, чтобы помешать союзному строительству. Но дружба российского и белорусского народов каждый раз с достоинством проходила испытания и проверки на прочность. Москва и Минск - стратегические партнеры и на мировой арене, проводящие единую внешнеполитическую линию, нацеленную на построение подлинно справедливого многополярного международного порядка", - заявил Грызлов.

Дипломат подчеркнул, что Союзное государство "никогда не возводило барьеры и не замыкалось в себе", его модель международного сотрудничества базируется на взаимовыгодном и равноправном партнёрстве и ориентирована в будущее, а не в прошлое.