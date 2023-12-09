Постпредство РФ при ООН осудило отказ США поддержать прекращение огня в Газе

В постоянном представительстве подчеркнули, что Вашингтон таким образом окажется "на неправильной стороне истории"

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. История не простит отказ Соединенных Штатов поддержать резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления на заседании Совбеза всемирной организации по Ближнему Востоку.

"Коллеги, как вы будете объяснять своим собственным гражданам, сотни тысяч которых выходят в защиту Палестины в американских городах, если вновь заблокируете требование о немедленном прекращении огня <...>. Необходимо <...> поддержать требование о прекращении насилия, в противном случае вы окажитесь на неправильной стороне истории, поддержав бесчеловечные варварские действия. И история вам этого не простит", - сказал Полянский.

Ранее Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась.