Постпредство РФ при ООН высоко оценило работу ОАЭ по подготовке резолюции СБ ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский также отметил профессионализм арабской дипломатии

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Деятельность Объединенных Арабских Эмиратов, подготовивших резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН с призывом к прекращению огня в палестино-израильском конфликте, заслуживает самой высокой оценки. Такое мнение выразил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Самой высокой оценки заслуживает мужество и профессионализм арабской дипломатии и отдельно ОАЭ, которые взяли на себя подготовку столь востребованного продукта с призывом к прекращению огня. Мы отмечаем и то, что он по форме составлен в лучших традициях исторических решений Совета Безопасности по ближневосточным сюжетам", - сказал он на заседании СБ ООН.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась от голосования. США наложили вето.

Полянский уверен, что независимо от итогов голосования "Абу-Даби внес такой вклад в работу Совета Безопасности ООН, о котором будут долго помнить".

Резолюция ОАЭ, с текстом которой ознакомился ТАСС, состоит из пяти пунктов. Помимо требования о прекращении огня, в документе также есть требование об освобождении всех заложников и призыв ко всем сторонам конфликта соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву. Соавторами документа выступили не менее 97 стран ООН.