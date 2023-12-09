Жога объяснил свой вопрос Путину об участии в выборах высоким интересом бойцов

По словам спикера Народного совета ДНР, аналогичные вопросы задавали и депутаты республики

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Спикер Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога объяснил свой вопрос Владимиру Путину о выдвижении на новый президентский срок высоким интересом со стороны бойцов.

"Обсуждали выборы с ребятами, бойцами. К ним когда заезжаю, меня спрашивают, кто будет баллотироваться, будет ли баллотироваться Владимир Владимирович [Путин] на будущих выборах. <…> Я как человек военный, "спартанец" (выходец из подразделения "Спарта" - прим. ТАСС), привык всегда быть впереди и решил проявить инициативу и задать этот вопрос, чтобы развеять сомнения", - сказал Жога в беседе с ТАСС.

Он добавил, что аналогичные вопросы задавали и депутаты Народного совета ДНР.