Жога назвал СБУ и киевские власти безумными после предъявления ему обвинений

По словам спикера парламента ДНР, они "не поддаются никаким комментариям и логическим объяснениям"

ДОНЕЦК, 9 декабря. /ТАСС/. Спикер парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога сравнил Службу безопасности Украины (СБУ) и киевские власти с безумными людьми после предъявления ему заочных обвинений в коллаборационизме. Об этом Жога сообщил в беседе с ТАСС.

"Это все равно, что сидящий в психиатрической лечебнице человек объявляет себя то Наполеоном, то Эйнштейном. Как можно комментировать действия безумного человека? Считаю, что СБУ и киевские власти - безумные и не поддаются никаким комментариям и логическим объяснениям", - сказал Жога.

Власти Украины заочно предъявили обвинение в коллаборационизме Жоге, сообщили ранее в СБУ. Обвинение Жоге предъявлено по статьям УК Украины о "коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору".

Ранее Жогу на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы якобы "за участие в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях".

8 декабря Жога рассказал, что передал президенту РФ просьбу жителей новых регионов, бойцов СВО и других россиян пойти на выборы в 2024 году, и тот ответил согласием.

Артем Жога - отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе во время эвакуации мирного населения.