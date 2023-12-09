Путин пожелал успеха ас-Сиси на предстоящих выборах президента Египта

Они пройдут 10-12 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пожелал своему египетскому коллеге Абдель Фаттаху ас-Сиси успеха на предстоящих президентских выборах в республике.

"Президент России <…> пожелал ему успеха на предстоящих в эти дни в Египте президентских выборах", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Президентские выборы в республике пройдут 10-12 декабря.

Ас-Сиси пришел к власти по итогам президентских выборов 2014 года, прошедших после отстранения с должности главы государства исламиста Мухаммеда Мурси. В 2018 году он был переизбран на второй срок. В 2019 году был проведен конституционный референдум, по результатам которого полномочия главы государства были расширены, а президентский срок увеличен с четырех до шести лет. При этом мандат ас-Сиси был продлен на два года (до 2024 года) и ему было разрешено переизбираться на третий срок.

Сейчас на пост президента Египта претендуют четыре кандидата - ас-Сиси, глава египетской социал-демократической партии Фарид Захран, лидер либеральной партии "Новый Вафд" Абдель Санад Ямама и председатель комитета по иностранным делам Сената республики Хазем Омар