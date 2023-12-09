Захарова считает бессмысленным навязывание "корейской" модели урегулирования на Украине

По словам официального представителя МИД РФ, нужны иные решения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Попытки искусственно навязать в том числе "корейскую" модель урегулирования на Украине бессмысленны, нужны иные решения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству AFP.

"Столь же бессмысленны попытки искусственно навязать ту или иную модель урегулирования, включая корейскую, какой бы успешной она ни казалась, - сказала Захарова, отвечая на вопрос о потенциальных вариантах разрешения украинского кризиса. - Здесь нужны совершенно иные решения, а главное, повторюсь, политическая воля к миру со стороны тех, кто спровоцировал этот конфликт и продолжает делать все для его постоянной и опасной эскалации".

По ее словам, сегодня Россия не видит "политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе". "Продолжает действовать установленный Владимиром Зеленским 30 сентября 2022 года юридически оформленный самозапрет на ведение переговоров с руководством России. В Киеве отвергают мирные посреднические инициативы, представленные за последние месяцы разными странами, - отметила дипломат. - При этом так называемая формула мира, предложенная украинским президентом в ноябре 2022 года и преподносимая как безальтернативная основа урегулирования, на деле не имеет к миру никакого отношения, а является набором ультиматумов к России, оправдывающим продолжение боевых действий"