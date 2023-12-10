Лавров сообщил, что Россия не намерена разрывать дипотношения с Германией

Верительные грамоты у посла Ламбсдорфа будут приняты, но немецкой стороне "скажут правду", отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москва не намерена разрывать дипломатические отношения с Берлином. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя отношения с Германией для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Фрагмент выложил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

"Мы дипотношения не разрываем, поэтому верительные грамоты сегодня президент [России Владимир Путин] у посла [Германии в РФ Александера Ламбсдорфа] примет, но правду мы им скажем", - сказал Лавров перед церемонией вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, которая прошла 4 декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот заявил, что замороженное состояние отношений России и Германии невыгодно обеим странам, но прежде всего ФРГ. Путин напомнил, что РФ и ФРГ на протяжении более полувека удавалось развивать "прагматичное, деловое сотрудничество". Путин подчеркнул, что Россия десятилетиями надежно, без сбоев снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами и сырьем. Президент России добавил, что "это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на "Северных потоках".