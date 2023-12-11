МИД РФ сообщил о проработке решения по трибуналу для политического руководства Украины

Посол по особым поручениям ведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что "сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура"

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины прорабатывается. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"В итоге политическое руководство Украины будет нести ответственность. В каком формате? Сейчас это будет определяться, это политический вопрос. Поверьте, чем ближе будет к окончанию [специальной военной] операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений, и какую ответственность за это понесут [президент Украины Владимир] Зеленский, [глава офиса президента Андрей] Ермак, [бывший министр обороны Алексей] Резников и далее по списку. Все вот эти персонажи, которые содействовали убийству огромного количества людей, разрушению Украины, продаже интересов этого государства", - сказал он в эфире телеканала СТV.

По словам Мирошника, "сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура". "Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически информационном, - это тоже абсолютный факт", - указал посол.

Он отметил, что о важности фиксации преступлений киевского режима говорит и введение должности посла по особым поручениям МИД РФ по этому вопросу. "На сегодня структура по фиксации преступлений есть, она работает практически на всех территориях. Я сейчас объезжал все области, республики, которые все еще примыкают к линии боевого соприкосновения. У нас их официально 11, где введен режим специальный, связанный с военными событиями. И на каждой территории работают оперативные центры, везде есть штабы обороны, везде есть мониторинговые центры, которые фиксируют эти данные. Фиксируют, опять же, по линии Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, Минздрав фиксирует свое, министерство по чрезвычайным ситуациям - свое. То есть ничто не проходит даром", - проинформировал Мирошник.

По его оценке, представляется необходимым создать на федеральном уровне единую базу данных по преступлениям киевского режима, в которую бы поступала информация от всех компетентных органов и ведомств.