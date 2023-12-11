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МИД РФ: воссоединение украинских детей с семьями является заслугой российской стороны

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что от Киева и Запада по этой проблеме слышна лишь "откровенная ложь"

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Воссоединение с семьями детей, разлученных в ходе украинского конфликта, является заслугой российской стороны, от Киева и Запада по этой проблеме слышна лишь откровенная ложь. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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"Сейчас Запад обвиняет Россию в "воровстве детей", "депортации детей" <...>. Украина говорит: "Мы вернули 300 с чем-то там детей". Не Украина вернула, а российский омбудсмен по детям нашел, оплатил проезд родителей, отыскал их, проверили генетические данные, сопоставили документы. И очень часто именно в Минске на площадке происходил процесс передачи этих детей украинским родителям или родственникам. И это происходило все по инициативе российского уполномоченного по правам детей Львовой-Беловой Марии Алексеевны", - сказал в воскресенье Мирошник в эфире телеканала CTV.

Он подчеркнул, что детей, у которых могли остаться родственники на подконтрольной Киеву территории и которые теперь хотели бы с ними воссоединиться, "спасли из-под украинских обстрелов". "Их вывезли из Мариуполя, их вывезли из Волновахи. Сделали то, что делает любое цивилизованное государство, то, что предписано государству делать в рамках Женевских конвенций", - отметил посол по особым поручениям.

"Россия создает все условия для того, чтобы передавать детей, воссоединять семьи, и ни одного препятствия <...> абсолютно нет. А с украинской стороны идет откровенная ложь", - заявил Мирошник.

Касаясь обвинений Белоруссии со стороны Киева и Запада в участии в "депортации украинских детей", он отметил, что приезжающие в республику из Донбасса дети, многие из которых родились после начала боевых действий и не видели мирной жизни, получают теплый прием и необходимые помощь и лечение. "И государственная политика, которая реализуется в Белоруссии в этом плане, заслуживает только огромного одобрения", - подчеркнул посол по особым поручениям.

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Как указывал Путин, российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, никогда не выступали против их воссоединения с семьями. Комитет по иностранным делам Европарламента 18 июля утвердил доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера МУС на арест президента республики Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. В конце июня Лукашенко назвал безумными попытки привлечь его к международному суду за прием в Белоруссии детей Донбасса для оздоровления. 

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