Медведев заявил, что бойцы СВО будут нести новые знания о справедливости

Замглавы Совета безопасности РФ обратил внимание, что практически все школьники получают знания о Великой Отечественной войне только по фильмам и по книгам, по информации из интернета

ГОРКИ /Московская область/, 11 декабря. /ТАСС/. Молодые люди, знающие о войне только по книгам и кино, теперь смогут получать знания о справедливости от участников специальной военной операции, отметил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня конституции.

Он обратил внимание, что практически все присутствующие ребята получают знания о Великой Отечественной войне только по фильмам и по книгам, по информации из интернета.

"А живого общения нет. Это совсем другое. У нас сейчас другая проблема и другая беда. Это наш конфликт [на Украине]. Большое количество наших ребят сражается за нашу страну, защищает ее. И вот они теперь и будут нести новые знания о справедливости", - считает Медведев.

"Наступательная" защита истории

По мнению политика, одна из главных задач в борьбе с фальсификацией истории - передать детям и внукам честные слова о Родине, о том, за что сражались их отцы, деды, прадеды.

"Если говорить о Великой Отечественной войне, то она все дальше и дальше от нас. Я помню то время, когда ветеранов, участников Великой Отечественной войны было очень много. Думаю, что абсолютное большинство тех участников, когда я с этим стал знакомиться, были моложе, чем я сейчас", - поделился воспоминаниями он.

Медведев считает, что для сохранения истории личный пример и живое общение могут быть даже важнее, чем правовые процедуры. "[Нужно] просто на личном таком примере, на своем уровне, в общении со своими людьми, со своими близкими, если вы преподаватели - то со своей аудиторией, если вы ездите куда-то за границу - то при общении с иностранной аудиторией, рассказывать о том, что на самом деле было", - посоветовал он.

Зампред Совбеза заметил, что мир "не такой непрошибаемый, как кажется". "Вот кажется, что они не хотят ничего слышать. Знаете, если загоняешь в угол, что называется, если аргументами давишь - возразить нечего. Поэтому от нашей наступательной позиции по защите истории нашего Отечества, нашей славной истории, очень многое зависит", - уверен он.