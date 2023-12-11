Россия предупредила СБ ООН о возможном ухудшении ситуации в ДР Конго

Продолжение военного конфликта в восточных конголезских провинциях однозначно приведет к дальнейшей деградации гуманитарного положения, заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Россия обеспокоена нарушением режима прекращения огня в Демократической Республике Конго (ДРК) и убеждена, что продолжение военного конфликта в восточных конголезских провинциях однозначно приведет к дальнейшей деградации гуманитарного положения. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

"Выражаем серьезную озабоченность в связи с нарушением режима прекращения огня между вооруженными силами ДР Конго и группировкой М23 ("Движение 23 марта" - прим. ТАСС). Возобновление боевых действий в первую очередь сказывается на гражданском населении, приводит к страданиям простых людей. <...> Продолжение военного конфликта в восточных конголезских провинциях совершенно очевидно приведет лишь к дальнейшей качественной деградации гуманитарного положения", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

Евстигнеева добавила, что общее число внутренне перемещенных лиц в этой африканской стране достигло рекордного показателя в 7 млн. "Это колоссальная цифра. При этом план гуманитарного реагирования ООН на 2023 год остается хронически недофинансированным, привлечено лишь 37,5% от необходимого объема средств", - отметила дипломат. Россия призывает все незаконные вооруженные формирования, оперирующие в Конго, "отказаться от насильственных методов, сложить оружие и без предварительных условий принять участие в программе разоружения, демобилизации и реинтеграции", подчеркнула Евстигнеева. Она указала на важность политических решений на пути к созданию реальных условий для устойчивой стабилизации.

Заместитель российского постпреда выразила надежду "на скорейшее получение от властей ДР Конго и ООН полной информации о ходе расследования трагедии со сбитым в марте 2022 года на востоке страны вертолетом МООНСДРК" (Миссии ООН по стабилизации в ДРК). "Мы все помним, что в результате крушения погибли восемь миротворцев, включая нашего соотечественника - старшего группы российских военных наблюдателей Алексея Мизюру. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - заключила Евстигнеева.