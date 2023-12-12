Делегация из России во главе с губернатором Приморья прибыла в КНДР

В аэропорту Пхеньяна их встретил заместитель министра внешнеэкономических дел республики Чи Гён Су

СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко прибыла в Пхеньян 11 декабря. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Делегацию в аэропорту Пхеньяна встретил заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Чи Гён Су, работники профильных организаций и сотрудники российского посольства. В честь прибытия был устроен прием от имени министерства внешнеэкономических дел.

В ноябре Кожемяко рассказал, что делегация правительства Приморского края планирует до конца года посетить КНДР, чтобы обсудить сотрудничество в туризме, торговле и сельском хозяйстве.

15 ноября в Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую сторону на переговорах возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также в ноябре делегация КНДР во главе с министром культуры Сын Чон Гю отправилась в Россию для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В октябре делегация Министерства спорта КНДР во главе с министром Ким Иль Гуком приняла участие в XI Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми. В том же месяце состоялась поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР.

С 12 по 17 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию.