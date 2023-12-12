Косачев заявил, что Конституция России в полной мере соответствует ценностям россиян

По словам вице-спикера Совета Федерации, она выполняет все свои функции, гарантирует реализацию прав и свобод человека, стабильность государственной системы

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев поздравил россиян с Днем Конституции, отметив, что этот документ полностью соответствует ценностям граждан.

"Поздравляю и жителей Марий Эл, и всех граждан России с днем нашей общей Конституции, которая сохранила все самое важное из самого первого Основного Закона страны 1993 года, а сегодня в полной мере соответствует актуальной политической ситуации в стране, интересам и ценностям ее граждан", - написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, Конституция России до сих пор выполняет все свои функции, гарантирует реализацию прав и свобод человека, стабильность государственной системы, единство правового и политического пространства страны. Неизбежны были и некоторые изменения, отметил Косачев, наиболее актуальные из них были приняты в 2020 году. Если в 1993 году было важно закрепить результаты и цель демократических преобразований в стране, такие как права и свободы человека, пояснил он, то в 2020 году назрела необходимость зафиксировать аспекты, которые 30 лет назад казались очевидными, а именно: преемственность в развитии государства, отстаивание исторической правды, роль русского языка и защиту культурной самобытности всех народов и этнических общностей, а также институт брака как союза мужчины и женщины.

Политик также подчеркнул, что 12 декабря является важнейшей датой в истории отечественного парламентаризма, поскольку именно в этот день 30 лет назад состоялись первые выборы в палаты Федерального Собрания России. "Тогда страна пережила тяжелейший кризис своей государственности, приведший к силовому противостоянию между ветвями власти - Верховным Советом и президентом России. 12 декабря была поставлена точка в этом кризисе, и началась совершенно новая эпоха в развитии государственно-политической системы страны", - добавил он.

"Для Совета Федерации минувшие 30 лет также не были статичными: палата развивалась, прошла несколько стадий, включая этап, когда в нее входили первые лица субъектов РФ, прежде чем вышла на современную модель функционирования, которая, на мой взгляд, является оптимальной для выполнения задач палаты регионов", - написал Косачев, напомнив, что сегодня исполнительная и законодательная власть от каждого субъекта Федерации имеет своего представителя в Совете Федерации, которые с 2020 года именуются сенаторами РФ. "Горжусь тем, что причастен к сенаторскому корпусу, представляю замечательную Республику Марий Эл, которая совсем недавно с блеском провела свои Дни Республики в стенах палаты", - подчеркнул он.

12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата - День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.