Захарова назвала ответной мерой отзыв согласия РФ на работу генконсульства Румынии

Как добавила официальный представитель МИД РФ, сокращение российского дипломатического присутствия в Румынии не является для Бухареста неожиданным

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Решение России по денонсации соглашения об открытии генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону является исключительно ответной мерой на действия румынской стороны, инициировавшей радикальное сокращение российского дипломатического присутствия в этой стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Этот шаг для румынской стороны не является чем-то неожиданным. Еще в августе 2023 года румынская сторона была уведомлена о том, что в рамках ответных мер на решение Бухареста о радикальном сокращении российского дипломатического присутствия в Румынии Россией запущена процедура, необходимая для отзыва согласия на деятельность консульского учреждения Румынии в Ростове-на-Дону", - сказала Захарова.

"В результате число консульских точек сторон приводится к паритету. Останется по одному генконсульству: в Констанце и Санкт-Петербурге соответственно, - отметила дипломат. - В установленном порядке это будет также продублировано по дипломатическим каналам в адрес румынской стороны".

"Это исключительно и только ответная мера на инициативные действия Румынии", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

Российское правительство ранее приняло предложение МИД РФ по денонсации соглашения об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.