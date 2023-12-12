Позиция Польши по отношениям с РФ не изменится с приходом Дональда Туска

Будущий премьер говорил в Сейме, что страна "приложит все усилия" для поддержки Украины в борьбе с "российской агрессией", напомнил посол России в Варшаве Сергей Андреев

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Будущий премьер-министр Польши Дональд Туск уже дал понять, что Москве не стоит ждать смягчения польской позиции по украинскому вопросу. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала "Россия-24".

Андреев напомнил слова Дональда Туска в Сейме (нижней палате парламента) о том, что Польша будет прилагать все усилия для мобилизации коллективного Запада и безоговорочной поддержки Украины в ее борьбе с "российской агрессией".

"Туск выразил возмущение в адрес тех западных политиков, которые выражают усталость от поддержки Украины. То есть дал понять, что никаких смягчений в подходе Польши к украинским делам, к поддержке противостояния Украины против России в обозримом будущем не произойдет", - сказал он.

Дипломат отметил: отношения Москвы и Варшавы ухудшились еще в 2014 году после госпереворота на Украине и крымских событий. "Позиция партии Туска в то время определилась, ну и судя по тому, что он сказал в сегодняшнем своем выступлении [в Сейме], также здесь ничего в наших отношениях на данном этапе не меняется", - подытожил Андреев.

11 декабря депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за выдвижение кандидатуры Туска на пост премьера. Во время выступления с программной речью он заявил, что новое правительство будет требовать решительной поддержки Украины от западных партнеров. По информации польских СМИ, Сейм должен вынести вотум доверия правительству Туска сегодня.