"Новые люди" сменили секретаря московского отделения партии

Им стал Евгений Исак

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новым секретарем Московского отделения партии "Новые люди" избран Евгений Исак. Он сменит на этом посту Анну Дробот, которая переходит на работу в федеральный проект. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"В Московском отделении партии "Новые люди" избран новый секретарь. Выборы прошли на общем собрании членов партии в связи с тем, что предыдущий секретарь регионального отделения Анна Дробот переходит на работу в федеральный проект. На этом посту ее сменил Евгений Исак. До назначения он работал генеральным директором благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны", - говорится в релизе.

Там пояснили, что ранее Исак входил в состав молодежного кадрового резерва правительства Москвы и общественного совета столицы по молодежной политике при департаменте семейной и молодежной политики. В 2020-2021 годах руководил международным конкурсом "Мой первый бизнес" АНО "Россия - страна возможностей", указано в релизе.

"Главная задача московского отделения "Новых людей" - подготовиться к выборам в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре следующего года", - сказал Исак, слова которого приводит пресс-служба.