Медведев: страны-колонизаторы "бесятся" из-за возвращения России в Африку

Председатель "Единой России" напомнил, что Советский Союз безвозмездно помогал странам Африки

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Страны, которые в прошлом были колонизаторами Африки, до сих пор считают, что должны быть там главными, и "бесятся" из-за того, что Россия укрепила отношения с африканскими государствами. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на заключительной дискуссионной площадке "Будущее России" в преддверии съезда партии.

"Многие страны, те, которые сейчас принято называть странами-колонизаторами, они только брали. И считают до сих пор, что должно быть именно так, бесятся от того, что Россия вернулась после периода безвременья в Африку, что у нас отличные отношения с абсолютным большинством африканских стран. А они хотят, чтобы было как прежде, чтобы они были старшие, и, естественно, это вызывает полное непонимание государств африканского континента", - сказал Медведев.

Он напомнил, что Советский Союз безвозмездно помогал странам Африки. "Кстати, за это часто нас даже ругали, говорили: "Чего вы деньги тратите?" А люди добро помнят, во всех странах, и в африканских странах тоже. Вот это, если хотите, наша особая цивилизационная миссия, миссия русского мира, миссия Российской Федерации", - подчеркнул он.