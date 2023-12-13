Посол РФ в Словакии и вице-спикер парламента страны обсудили российско-словацкие отношения

Как отметил заместитель председателя партии "Направление - социальная демократия" Любош Блаха, рядовые граждане Словакии желают восстановления дружеских отношений с Россией

БРАТИСЛАВА, 13 декабря. /ТАСС/. Перспективы развития российско-словацких отношений обсудили посол РФ в Словакии Игорь Братчиков с вице-спикером Национального совета (парламента) республики, заместителем председателя партии "Направление - социальная демократия" Любошем Блахой. Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"13 декабря состоялась встреча посла России Игоря Братчикова с вице-спикером Национального совета Словакии, заместителем председателя партии "Направление - социальная демократия" Любошем Блахой. Стороны обменялись мнениями об актуальных международных вопросах, состоянии и перспективах развития российско-словацких отношений и взаимодействия по линии парламентов", - отмечается в документе.

Блаха, комментируя в свою очередь встречу с Братчиковым, заявил: "Для меня было честью принять посла России. Я лично буду делать все, чтобы словацко-российские отношения опять вернулись к норме. РФ не является нашим врагом".

Блаха подчеркнул, что считает дружественными российский народ и РФ. Рядовые граждане Словакии желают, по его словам, восстановления дружеских отношений с Россией.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, правительство которого было назначено 25 октября, также высказывается за диалог с Россией. После завершения конфликта на Украине отношения между странами, согласно главе кабмина, должны вернуться к прежнему уровню взаимодействия.