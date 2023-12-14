Премьеры СНГ 18 декабря обсудят развитие культурно-гуманитарного сотрудничества

По итогам заседания планируется принять заявление глав правительств государств - участников Содружества

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 декабря в Москве примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, на котором будет обсуждаться расширение культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"18 декабря 2023 года в Москве под председательством Киргизской Республики состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств с участием министров экономики и культуры государств-участников СНГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что на мероприятии "основное внимание будет уделено расширению культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества".

По итогам заседания планируется принять заявление глав правительств государств - участников СНГ о перспективах культурного сотрудничества. Как уточняют в пресс-службе российского кабмина, в документе будут закреплены "ключевые направления совместной работы по углублению межкультурного диалога, укреплению взаимопонимания и взаимного уважения к культурному разнообразию стран Содружества, популяризации культурно-цивилизационного многообразия народов государств-участников СНГ".