Мишустин примет участие в мероприятиях к заседанию Совета премьеров СНГ

Премьер-министр России посетит события 16-18 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 16-18 декабря примет участие в мероприятиях, которые состоятся в рамках заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"16-18 декабря в Москве председатель правительства РФ Михаил Мишустин примет участие в мероприятиях в рамках заседания Совета глав правительств СНГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание Совета глав правительств СНГ запланировано на 18 декабря. Программа на 16 и 17 декабря пока не уточняется.