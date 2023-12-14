Нарышкин считает, что Запад продолжит попытки военного освоения территории Украины

По словам директора Службы внешней разведки России, западные страны планируют сохранить "русофобский режим" в этом государстве

МОЛНИЯ, 14 декабря. /ТАСС/. Запад попытается сохранить русофобский режим на Украине и продолжит попытки военного освоения ее территории. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин журналистам после XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Да, действительно, политики и руководители западных стран осознают провал так называемого летне-осеннего наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии, но несмотря на это, они не желают отказываться от лицемерной стратегии использования Украины в качестве расходного материала, с тем чтобы нанести как можно больший ущерб РФ", - сказал он. "[Они] попытаются сохранить, конечно, на Украине подконтрольный русофобский режим, попытаются дальше в военном смысле осваивать территории Украины", - указал Нарышкин.