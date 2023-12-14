Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Россия не хочет завоевать Украину, ее уничтожает сам Киев

Александр Волгарев отметил, что у российской стороны "нет и не было цели завоевания Украины"

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия никогда не планировала завоевания Украины, постсоветскую республику добивает сам киевский режим. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев на заседании ее постоянного совета.

"Сегодня в качестве уже достигнутой "победы" для украинцев западные кураторы пытаются представить тот факт, что путем военного снабжения киевского режима им удалось затянуть боевые действия почти на два года. Дескать, иначе Украина была бы уже уничтожена. Однако уничтожением Украины и ее обескровливанием занимается как раз несамостоятельный киевский режим, усердно ее "добивающий", - отметил Волгарев.

По словам российского дипломата, у России "нет и не было цели завоевания Украины". Зампостпреда РФ при ОБСЕ сообщил, что Москва "занимается освобождением своих территорий, которые сегодня временно удерживаются марионеточными оккупационными формированиями с задействованием натовского оружия, а также обеспечением своей долгосрочной безопасности".