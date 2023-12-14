Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад продвигает "формулу мира" для затягивания конфликта

Александр Волгарев отметил, что эта формула "исключает саму возможность достижения устойчивого политико-дипломатического урегулирования"

ВЕНА, 14 декабря. /ТАСС/. Западные страны продвигают так называемую формулу мира украинского президента Владимира Зеленского не для мирного урегулирования конфликта, а ради затягивания боевых действий. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Волгарев на заседании постоянного совета организации.

"Именно для затягивания вооруженного противостояния спонсоры киевского режима, прежде всего Вашингтон и Лондон, добились от команды Владимира Зеленского прекращения дипломатических контактов с Россией после консультаций в марте 2022 года в Беларуси и Турции. Они же приветствовали введение Зеленским в октябре 2022 года законодательного запрета на какой-либо политический диалог с руководством России", - подчеркнул Волгарев.

Как отметил дипломат, Запад с целью затягивания боевых действий продвигает "заведомо нереализуемую ультимативную "формулу Зеленского" из 10 пунктов, по своей сути являющуюся "формулой войны". Волгарев также резюмировал, что эта формула "исключает саму возможность достижения устойчивого политико-дипломатического урегулирования".

Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасный, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Преcс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.