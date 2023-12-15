Лавров и глава МИД Белоруссии обсудят в Москве евразийскую безопасность

После заседания ожидается подписание нескольких совместных документов, среди которых - программа согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 годы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с белорусским коллегой Сергеем Алейником задачи обеспечения безопасности в Евразии. Министры откроют в Москве ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии.

Как анонсировала в преддверии встречи официальный представитель МИД России Мария Захарова, без внимания сторон не останется и "комплекс вопросов политического и торгово-экономического взаимодействия России и Беларуси со странами Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна".

По итогам заседания ожидается подписание нескольких совместных документов, включая программу согласованных действий в области внешней политики на 2024-2026 годы.

Союзный ответ

Встреча министров проходит на фоне подготовки к важным электоральным событиям предстоящего года. В феврале в Белоруссии пройдут выборы в парламент и местные советы, а месяцем позже состоятся выборы президента России. Уже фиксируется деструктивная активизация западных спецслужб, так, в среду в КГБ Белоруссии заявили, что Запад "оценивает этот период как невысокий шанс для изменения ситуации в Беларуси" и готовится к дискредитации избирательной кампании, а также к "обкатке технологий" для подрыва конституционного строя. Среди других задач фиксируют цель разрушить "интеграционные и братские связи" Белоруссии с Россией.

Лавров предостерег Запад от попыток вмешательства в электоральные процессы суверенных государств и отметил, что российские спецслужбы отслеживают деструктивную активность США на этом направлении. "Американцы прекрасно знают, что мы знаем, и знают, что это неприемлемо", - подчеркнул министр. Стоит ожидать, что на встрече с белорусским коллегой Лавров затронет возможные меры противодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Не менее плотным обещает быть и повестка по совместной антитеррористической деятельности. Ведь КГБ республики сообщало и о том, что участники семи незаконных формирований в Польше ведут подготовку к осуществлению терактов в Белоруссии. Об агрессивных попытках создать в Белоруссии террористические ячейки заявлял также белорусский лидер Александр Лукашенко. Лавров в свою очередь отмечал, что Москва в текущих условиях тесно координирует с Минском внешнеполитические шаги, а неотъемлемым фактором такой координации по-прежнему считает работу в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), служащей "весьма и весьма важным механизмом региональной безопасности и стабильности".

Безопасная интеграция

В этой связи не исключено, что какие-то шаги в сфере безопасности Лавров и Алейник предложат проработать именно в более широком формате ОДКБ. Ранее генсек организации Имангали Тасмагамбетов заявил ТАСС, что завершающееся белорусское председательство помогло ОДКБ существенно продвинуться в подходах к миротворческой деятельности и повысить аналитику.

Тем не менее, несмотря на эти подвижки, в публичном пространстве Армении продолжает обсуждаться вопрос о возможном выходе республики из организации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинял ОДКБ в том, что организация не оказала помощь Еревану во время столкновений с Баку в мае 2021 и сентябре 2022 года. Впоследствии армянская сторона неоднократно игнорировала мероприятия по линии ОДКБ и уже заявила, что не будет присутствовать на предстоящем 19 декабря в Москве заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Вероятно, Лавров и Алейник обсудят возможные антикризисные меры.

Среди других традиционных объединений в центре внимания двух министров обещает быть Содружество Независимых Государств (СНГ). В 2024 году Россия примет председательство в СНГ, а в преддверии нового года проведет традиционную неформальную встречу глав государств Содружества в Санкт-Петербурге. В этой связи главам МИД предстоит сверить подходы сторон к наиболее чувствительным темам на пространстве СНГ и проработать ключевую повестку к началу питерского саммита.

Перспективные направления

С началом нового года Москва примет председательство и в активно расширяющемся объединении БРИКС. Как анонсировал ранее Лавров, российская сторона уже запланировала на лето министерскую встречу БРИКС в Нижнем Новгороде, а в течение года готовит порядка 200 мероприятий. В то же время его заместитель Сергей Рябков заявлял, что российское председательство при обсуждении следующей волны расширения БРИКС намерено уделить приоритетное внимание кандидатурам Минска и Астаны.

Белорусская сторона в свою очередь проявляла активность на этом направлении и выдвинула масштабные инициативы о проведении единого саммита БРИКС - ЕАЭС - ШОС. В российском МИД сообщали, что предложение Белоруссии находится в проработке. Представители дипведомства России указывали, в частности, на большой потенциал сотрудничества членов всех этих объединений в выстраивании независимой финансовой инфраструктуры, переходе на расчеты в национальных валютах, обмене лучшими практиками в регулировании торговли, транспортно-логистической и энергетической сфер, совместном проектном финансировании и создании технологических альянсов, а также в реализации климатической повестки. Вероятно, все эти темы будут подробно проработаны на переговорах сторон.