Миронов: СРЗП занимает второе место по количеству внесенных и принятых законопроектов

По словам лидера фракции, при участии "Справедливой Россия - За правду", в частности, были приняты законы о выплатах на жилье для детей-сирот

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) занимает второе место в Госдуме по количеству внесенных и принятых законопроектов за осеннюю сессию. Об этом сообщил журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов.

"Несмотря на то, что наша фракция третья по численности в Госдуме, мы уверенно занимаем второе место и по количеству внесенных законопроектов, их 78 получилось, и по количеству принятых законов, за осеннюю сессию таких законов 31. Это наши инициативы, которые прошли все голосования в Госдуме, и эти законы подписаны президентом", - рассказал Миронов.

Он добавил, что при участии фракции приняты законы о выплатах на жилье для детей-сирот, о повышении социальных налоговых вычетов, большой пакет инициатив о поддержке участников СВО, которые утверждались на протяжении всего года. "Приняты законопроекты о бесплатной юридической помощи, льготах по кредитам, о первоочередном приеме детей добровольцев СВО в детские сады, о льготах для наших воинов при поступлении не только в вузы, но и в колледжи и техникумы", - добавил Миронов.

15 декабря Госдума завершает осеннюю сессию. По завершении пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин подведет итоги осенней сессии, выступив перед депутатским корпусом. Также запланированы выступления глав думских фракций.