Лавров заявил, что заседание дипведомств РФ и Белоруссии нацелено на глобальный Юг

Оно ориентировано на "мировое большинство", объяснил министр иностранных дел России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Повестка проходящего в пятницу заседания внешнеполитических ведомств России и Белоруссии насыщенная, полностью ориентирована на глобальный Юг и глобальный Восток. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая вместе с белорусским коллегой Сергеем Алейником заседание коллегий МИД двух стран.

"Сегодняшняя наша повестка тоже насыщенная и в чем-то даже инновационно, поскольку она полностью ориентирована на глобальный Юг и глобальный Восток, на мировое большинство, на страны, которые открыты для сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды, без ультиматумов и угроз, тем более санкций", - сказал он.

По словам Лаврова, такая повестка дня отражает дальнейшую адаптацию внешнеполитических приоритетов России и Белоруссии к текущим геополитическим реалиям.

"Предстоит нам также рассмотреть доклад о реализации программы согласованных действий в области внешней политики на уходящее двухлетие <...>, а также о новой такой программе, проект которой нам представлен, он охватывает уже три года - с 2024 по 2026 включительно, - добавил глава МИД РФ. - И обсудим комплекс вопросов, которые связаны с политическим и торгово-экономическим взаимодействием со странами Азии, Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и с дружественными, региональными и межрегиональными объединениями".