Госдума в 2023 году приняла 694 закона

По словам председателя палаты Вячеслава Володина, "профильные комитеты стали работать лучше"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в 2023 году приняли 694 закона, эта "цифра сама говорит за себя". Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, выступая на завершающем пленарном заседании осенней сессии.

"Мы завершаем работу в текущем году, можно подводить итоги. Если говорить о законотворчестве, то наш итог - количество принятых законов. За 2023 год мы с вами приняли 694 закона, эта цифра сама говорит за себя, показатель количественный большой, но самое главное - качественный показатель. Надо признать, что наши профильные комитеты стали работать лучше", - сказал Володин.