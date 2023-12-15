Песков подтвердил, что Путин 15 декабря проведет встречу с лидерами фракций Госдумы

Пресс-секретарь президента уточнил, что мероприятие начнется с выступления главы государства

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 15 декабря вечером в Кремле встретится с лидерами думских фракций, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Уже ближе к вечеру в Кремле состоится встреча президента с руководителями фракций Госдумы", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что мероприятие начнется с выступления главы государства, который затем заслушает доклады председателя Госдумы Вячеслава Володина, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, главы думского комитета по международным делам, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергея Миронова, главы фракции "Новые люди" Алексея Нечаева и руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.